Deux comédiennes, des décors et des costumes bigarrés, de la musique vivante et même des chansons… C’est ce qui attend les spectateurs samedi 18 novembre à 21h au cercle des travailleurs. La compagnie Gueille-Ferraille s’y produira avec son spectacle “Une déclaration“. C’est un hommage rendu à ces femmes nées dans l’entre-deux-guerres, prises entre l’avatisme de leur condition souvent difficile et les prémices d’une émancipation annoncée mais nuancée. Ou quand Gueille-Ferraille collecte des souvenirs et des paroles oubliées en Sud Gironde afin de mettre en lumière le quotidien et la poésie de la vie familière.

Des portraits hauts en couleurs

“Une déclaration”, c’est aussi une galerie de portraits hauts en couleurs, une heure de valse et de virevolte entre bals clandestins, travail de la terre et intérieurs bourgeois. Emma Diss et Pauline Dupouy, les deux comédiennes, tricotent des textes et des musiques “cousues main” dans un décor “sur mesure” et invite les spectateurs à partager des récits drôles et sensibles qui ravivent la mémoire.

À partir de 19h30, il est possible de se restaurer. Repas à 12€ avec, au menu, potage d’automne, tajine de poulet-citrons confits, dessert surprise, vin et café).