Dans le centre de Gornac, près de La Poste et face au garage, un endroit atypique s’est transformé en salle de billard. Après avoir été une boîte de nuit, un saloon et une pizzeria, ce lieu d’animation du village est devenu un bar – salle de billard depuis sa reprise par Frédérique. Ce dernier pratique le billard en tant que licencié depuis 10 ans et a été séduit par les possibilités du local qui fait penser aux salles de billard américaines des années 30.

Trois billard anglais

Ce sont trois billards anglais 8 pool -appelés aussi “black ball” à l’étranger- qui attendent les joueurs. Dans l’immédiat, 14 licenciés sont déjà partie prenante à Gornac et huit équipes de quatre personnes sont espérées pour le début du championnat régional, en 2018. Cette compétition voit s’affronter 15 clubs de deux à quatre équipes dans des challenges aller et retour, ce qui promet des réunions de 120 compétitieurs.

Avec cette nouvelle salle de billard, les licenciés de Gornac pourront s’entraîner quasiment au quotidien.

La salle est ouverte du mardi au dimanche. Horaires : de 15h à minuit du mardi au jeudi, le vendredi et le samedi de 15h à 2h du matin et le dimanche de 15h à 22h. Salle ouverte à tous, les amateurs sont les bienvenus.