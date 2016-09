Saint-Pardoux-Isaac Une nuit du numérique jeudi 22 septembre

Au programme, à partir de 19h30 salle polyvalente, accueil des participants et discours, puis de 20h à 21h Table Ronde animée par le directeur général adjoint d’Aquitaine Europe Communication.

Ses invitées seront les sociétés Neomonde (création d’animations en images de synthèse), Actimeo (logiciels libres dans les secteurs du social et du médico-social), le Cluster Inoo (écosystème d’innovation et de croissance par le numérique en Lot-et-Garonne), ETIC 47 (association des Entreprises des Technologies de l’Information et de la Communication du Lot-et-Garonne), JeChange.fr (comparateur spécialisé dans la réduction des factures) et présentation de « La Start-up est dans le Pré ».

Trois ateliers

Puis de 21h à 22h, trois ateliers seront proposés. « Emploi et formation » avec notamment Pole Emploi et l’école d’ingénierie informatique In’Tech Sud-ouest.

Un atelier « Commerce, artisanat, professions libérales et monde associatif » avec Triode Architectes pour une présentation de maquette numérique et numérisation par scanner/laser 3D, Miramont Optique avec la présentation du prototypage impression 3D de lunettes, l’association ETIC 47, AXA ou encore le musée et la Ferme du Pruneau.

Troisième atelier : Les logiciels libres sur le thème « biens communs et patrimoine numérique » et présentation du logiciel « Variation » pour les secteurs du social et du médico-social.

Renseignements et inscription (buffet) au 0800.500.047.