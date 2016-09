Langon Une nouvelle saison « spectaculaire » aux Carmes

Cette saison 2016/2017 du centre culturel des Carmes de Langon se veut « spectaculaire » annoncent l’adjointe à la culture Chantal Fauché et Muriel Seutin-Gravellier, chargée du pôle communication, responsable des expositions.

L’enfance de Renan et Damien Luce

Et parmi les 22 spectacles tout public, de belles têtes d’affiches sont programmées comme côté chansons les frères Renan et Damien Luce qui présenteront leurs spectacle « Bobines » le 31 mars. Damien est au piano et Renan raconte leurs anecdotes d’enfance. L’humoriste Tex (animateur de l’émission « Les Z’amours » sur France 2) dans son dernier one-man-show « État des lieux » le 4 novembre, tentera de battre le record de fréquentation de Moscato la saison dernière avec 700 places vendues.

La scène des Carmes propose aussi du flamenco décalé et burlesque, « Franito », le 3 février, avec Patrice Thibaud, un ancien membre de la troupe des Deschiens sur Canal+.

Ou encore la belle pièce de théâtre « La discrète amoureuse » le 7 avril ; elle a eu deux nominations aux Molières 2015. Il y aura aussi le retour aux Carmes de la troupe des Chiche Capon, le 5 mai, dans son nouveau spectacle mêlant clown et cirque : « La 432 ». À ne pas manquer non plus côté art du cirque, le spectacle international « Léo », des acrobaties dans un cube transparent, primé dans plusieurs pays (le 17 mars) et plus près de nous, le 30 septembre, l’humour foldingue et le grand répertoire réunis dans « Opéra Pastille 2 » par la troupe d’Acide Lyrique ; un mélange jouissif de grand opéra et de variété française.

« Cinq spectacles cette saison, avec le fil rouge Terres Latines, mettront à l’honneur musiques et danses d’Espagne et d’Amérique Latine », ajoute Chantal Fauché : « Solto » (musique brésilienne) et « Novo Son » (Mexique, Pérou…) le 18 novembre ; une comédie d’un auteur colombien « Deux soeurs » de Fabio Rubiano de Orjuela ; le flamenco de « Franito » ; « Lève-toi avec moi ! », une lecture musicale des poèmes de Pablo Neruda ; « La discrète amoureuse » de Lope de Vega pour le théâtre.

« Nous avons souhaité une programmation souriante, festive, joyeuse, culturelle et de qualité », résume l’adjointe à la culture.

Vendredi 30 septembre à 20h30, « Opéra Pastille 2 », humour et grand répertoire. Tarifs: 15e, 12€ Pass, réduit 10€. Réservation au 05.56.63.14.45. Billetterie au centre culturel des Carmes ; en ligne sur lescarmes.fr ; à l’office de tourisme, Réseau Ticketnet.