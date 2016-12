Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les présidents s’appellent Pierre Padovan, de Marmande, et Claude Jolivière, de Fonroque (24). Avec une mpoignée de leurs amis fidèles, habitués à rouler avec eux, ils viennent de fonder l’association «Marmande Motos Rétros». On le devine, les motos les plus anciennes sont à l’honneur dans cette association qui a pour objectif d’effectuer des sorties, mais aussi de proposer des bourses d’échanges. La première est d’ores et déjà programmée pour les 18 et 19 mars à l’espace-expo.

Contact: 06.13.24.12.07 ou 06.85.64.50.13.

Pour en savoir plus sur cette association, découvrez l’intégralité de l’article en page 10 du Républicain papier en vente en kiosques.