Avec, maintenant, le soutien de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et dans le cadre de la politique du Ministère de la Culture en direction du monde rural, c’est une sacrée métamorphose que va opérer la bibliothèque de Meilhan. Pour commencer, un déménagement puisque la nouvelle bibliothèque ou plutôt médiathèque, va s’installer dans les anciens ateliers municipaux entièrement remis à neuf. Le projet avait déjà eu l’aval du département depuis deux ans, mais avec l’entrée dans la danse de la DRAC, le projet est maintenant totalement viable.

Un lieu de lien social

Un autre changement de taille concernera les horaires d’ouverture puisqu’ils passeront de 6 heures par semaine à 20 heures. Ce sera un lieu de lien social où les gens pourront se rencontrer et profiter d’expositions d’autant plus qu’elle sera située juste à côté de la Maison du Temps Libre. Une exposition s’appelant « Inventivité 2015 dans les bibliothèques de Nouvelle-Aquitaine » est d’ailleurs déjà prévue. Cette exposition a été conçue et réalisée par l’agence régionale Écla (Écrit, cinéma, livre et audiovisuel) avec le soutien du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, de la DRAC et du département de la Dordogne.

Ce projet de médiathèque sera réalisé avec les Meilhanais car la volonté de la municipalité est de coller aux désirs de sa population. Le tarif restera tout à fait abordable pour répondre aux besoins de tous : 3€/an pour les Meilhanais et 5€ pour les extérieurs.