« Je ne comprends pas» s’exprime le propriétaire qui demeure en Gironde. « Toutes les semaines je venais entretenir la pelouse, ouvrir la maison que j’avais vendu, et les nouveaux propriétaires devaient en prendre possession dans 15 jours. Il n’y a pas ni électricité ni gaz. Tout a été coupé, d’où est parti le feu alors que tout était fermé à clé?». Et d’après les premières constatations il n’y aurait pas eu d’effraction. Une équipe de pompiers spécialisée était attendue dans la journée pour déterminer l’origine du feu qui a tout détruit.

Cela s’est passé ce mercredi 24 mai, vers 5h30. Un incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation située à Fourques-sur-Garonne, au lieu-dit Louloumet, dans la plaine située entre Coussan et le village de Fourques. Les pompiers de Marmande, du Mas d’Agenais et de Sainte-Bazeille, rapidement sur les lieux, ont pu préserver les murs mais les volets et portes en bois de la maison ont été brûlées. La maison était vide de tout mobilier. Le feu a été complètement circonscrit aux environs de 7 heures du matin.

C.T.