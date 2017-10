Avoir un bon sommeil est indispensable pour être en bonne santé. Si l’organisation de colloques, conférences, journées de travail sont réservées aux professionnels, pour la première fois, le grand public est invité à y assister.

Le sommeil est trop souvent négligé. Un mauvais sommeil augmente le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC), le risque d’accident du travail ou de la route, le diabète, la prise de poids et l’obésité, la dépression. Il est important de ne pas laisser s’installer un mauvais sommeil et de se poser les bonnes questions. La journée «sommeil et santé» va permettre de répondre à toutes les questions autour du sommeil, de la santé et du bien-être à travers des conférences, des ateliers, des animations et de stands.

Conférences

11h-11h15: amphi B – Ouverture

11h15-12h30, amphi B: table ronde animée par le DR Perrein, médecin généraliste: prescription d’une activité physique adaptée.

12h30-13h: amphi B, conférence animée par le Dr C. Sureau: qu’est-ce que le sommeil ?

13h-13h30, amphi B, conférence: perturbateurs endocriniens et sommeil, animée par le Dr Richard.

13h30-14h: conférence animée par le Dr Neuzeret et le Dr M. Sapene, quoi de neuf dans la prise en charge du SAS?

Ateliers

14h30-15h30: syndromes d’apnées du sommeil, nez et odorat, addiction alimentaire et addiction sportive, atelier chant, promouvoir l’éco-poumon.

15h30-16h30: applications mobiles santé, alimentation et sommeil, favoriser l’endormissement, pourquoi un vin bio? maladies chroniques et sexualité, communication patient-prestataire, insomnies et syndrome d’apnée du sommeil, les masques pour la traiter.

Plusieurs animations prévues: notamment de lamarchen du yoga, premier geste de secours, stands de santé…

Entrée gratuite sur pré-inscription : https://sommeilsante-bordeaux.com/; sur place le droit d’entrée sera de 5€ par personne de plus de 12 ans.