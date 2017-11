Et pourquoi pas les femmes ? Sur ce point, la parité a été infiniment longue à se déclarer. Version masculine, la création des Barbarians britanniques remonte à… 1890 ! Mieux vaut tard que jamais, c’est au tour de l’équipe féminine de voir le jour. Selon le principe établi, sur invitation, à destination de joueuses du monde entier.

Trois joueuses françaises figurent dans cette sélection de 23 joueuses : Lenaig Corson (Stade Rennais), seconde ligne, très en vue lors de la dernière coupe du Monde, Christelle Le Duff (SO Villonguet), demi d’ouverture ou centre, et Camille Grassineau (27 ans), native de Bergerac, qui a fréquenté(championne de France Élite 2 en 2012), aujourd’hui licenciée au Stade Français. Elle est issue d’une famille de rugbymen en Dordogne, son grand-père et son père ont porté les couleurs du Stade Belvésois, où son frère a repris une licence. Camille est d’ailleurs la marraine du club.