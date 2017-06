C’était soir de fête, hier à Tonneins.

Plusieurs places étaient envahies de musique.

On notre place des Ecuries Royales une foule venue retrouver Luna, la chanteuse locale qui avait, ici même, donné son tout premier concert, il y a quelques années. Les Fouteurs de joie complétaient le plateau.

Un peu plus loin, place Jean Jaurès, démo de zumba par la Fit’dans attitude et Richie et les corbeaux ont rythmé la soirée. Une soirée fort réussie.

