«Je m’appelle Chloé Landreau, j’ai 17 ans, j’ai la chance d’avoir été choisie par le district du Rotary de Marmande pour effectuer un échange au Mexique. Je remercie au passage Ludovic Valay pour son soutien. Je suis arrivée à Puebla le 23 août. Ma famille d’accueil est venue me chercher à l’aéroport de Mexico. Puebla est une ville magnifique, les gens sont adorables, chaleureux et très accueillants». Puis vient son récit sur les événements: «Dans la nuit du 7 septembre, vers minuit, la maison a bougé, j’étais avec mes parents d’accueil. Ils m’ont expliqué qu’il s’agissait d’un tremblement de terre. J’ai eu peur, c’est impressionnant mais c’était sans commune mesure avec ce qui allait se passer le mardi 19 septembre. Ce jour-là, un événement tragique va me faire changer ma façon d’apprécier la vie. C’était un jour ordinaire…»

