La randonnée épicurienne est une balade annuelle qui permet aux participants de découvrir le patrimoine local en parcourant les sentiers autour du village durant deux heures avec un guide. Cette année, nouveauté au programme avec une séance d’initiation à l’Aïkido.

De 11 à 85 ans

Au début, il y avait une réticence chez la trentaine de randonneurs, d’autant plus que l’initiation se fait sur le carrelage de la salle des fêtes. Mais le Maitre, qui a déjà un âge certain, se veut rassurant : pas de chutes et pas de coups.

Il explique aussi la philosophie et les buts de son art. Un sport de détente et de défense qui se pratique à partir de 11 ans et qui peut aller jusqu’à des âges canoniques (85 ans dans son club).

Du coup la curiosité l’emporte et tous les participants se mettent à pratiquer quelques mouvements d’esquive, de blocage et d’utilisation de la force de l’autre.

Cette séance a peut-être déclenché des vocations chez les promeneurs épicuriens. Comme chaque année, la récompense finale était l’assiette aux saveurs de terroir accompagnée des vins d’un vigneron local.

