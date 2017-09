Après Montpellier, la formation tarnaise risque bien de devenir l’autre bête noire des Bordelo-Béglais, elle dont le style de jeu tout en puissance ne convient manifestement pas aux Girondins.

Ces derniers en ont fait de nouveau l’amère expérience au stade Pierre Fabre samedi soir, ce après avoir pourtant menés au changement de camp 8-16. Un superbe mouvement a trouvé Yann Lesgourgues à la conclusion d’entrée de jeu puis les visiteurs ont fait jeu égal avant de trop subir en deuxième mi-temps. Ils ont alors laissé les locaux s’envoler en fin de match alors que deux cartons jaunes (68’ et 76’) les obligeaient à jouer en infériorité numérique. Un match plaies et bosses à vite oublier avant de recevoir samedi le Stade Français.

Le fait du match

25-3 en deuxième mi-temps, une avalanche de points pour un résultat bien sévère au final pour une équipe qui n’a pas su (ou pu) garder suffisamment de maîtrise, ce alors que les internationaux n’ont manifestement pas apporté un véritable plus.

L’homme du match

Nans Ducuing, le seul des internationaux à avoir surnagé au final et qui a rendu une copie finalement assez propre au final avec à un degré moindre son compère Dubié.

La décla de Yann Lesgourgues

On fait trop de fautes d’indisciplines en seconde mi-temps et il y a de plus trop de déchets techniques, le tout faisant que l’on subit trop pour espérer autre chose. Maintenant on va pas se mettre la tête à l’envers, ce n’est que le second match et il en reste beaucoup.

La feuille de match

UBB : essai Lesgourgues (11’), transformation Hickey et 4 pénalités Hickey (7’, 20’ et 29’) et Schoeman (61’).

Castres : 5 essais (24’, 46’, 58’, 77’ et 79’), transformation (46’) et 2 pénalités (9’ et 70’).

La compo : 1/Taofifénua 2/Pelissié 3/Cobilas 4/Jones 5/Marais 6/Diaby 8/Houston 7 Tauleigne 9/Lesgourgues 10/Hickey 11/Edwards 12/Dubié 13/Naqalevu 14/Ducuing 15/Domvo. 16/Maynadier 17/Poirot 18/Cazeaux 19/Goujon 20/Serin 21/Shoeman 22/Barraque 23/Ravai