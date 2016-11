La Réole Une figure réolaise disparaît

Qui des anciens Réolais n’a pas connu les fournitures automobiles Dubourdieu, situées rue Gambetta ? Josée Dubourdieu en était la fille. Elle est décédée au mois d’octobre, à l’âge de 77 ans.

Professeur de mathématiques, elle consacrera une grande partie de sa vie aux autres. Elle aimait être entourée, était passionnée de musique, mais aussi de théâtre, de télévision, du monde animal et des voyages, plus particulièrement de l’Égypte ancienne. Josée était gourmande, mais est-ce un péché que d’aimer les bons petits plats et les gâteaux, dont elle raffolait ?

Intelligente et cultivée, elle entre de plain-pied au début de sa retraite dans le monde associatif, plus précisément dans la banque alimentaire, où elle participe à la distribution des repas. Elle entre ensuite dans l’association des amis de l’Orgue, elle en sera trésorière pendant 15 ans, mais sa maladie l’empêchera d’assister à son inauguration l’année dernière.

Même si elle a eu une enfance solitaire, Josée était une personne très appréciée. Chacun pouvait puiser dans son charisme et sa gentillesse à toujours vouloir le bien des autres. Elle est partie rejoindre Loulou, son papa, qui avait été en son temps à la création du syndicat d’initiative de La Réole. À eux deux, ils auront marqué un peu l’histoire de la cité millénaire et les esprits des Réolais.

Francis Virepinte