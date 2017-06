Les Choeurs d’Avance vont se produire, le jour de la Fête de la musique, devant la boutique « Au Relais du Terroir », grand’rue à Casteljaloux. Cette formation musicale existe depuis plus de dix ans et regroupe des choristes de Nérac, Casteljaloux et Beaupuy. En tout, ils sont une centaine. Mais pour le concert qui sera donné devant l’épicerie fine, ils seront 40 chanteurs, accompagnés de deux nouveaux musiciens, Sébastien Parailloux et Gregorio Paciarelli, des guitaristes flamencos. Le répertoire des Chœurs d’Avance (notre photo) est renouvelé chaque année avec des chansons de variétés, des compositions, et des airs d’opéra crées par Philippe Brolèse, chef de la formation musicale. Lors de la Fête de la musique, ils vont offrir au public, un programme alléchant : Kendji, Amir, Florent Pagny, Tina Arena, Fréro Delavega, Phil Collins, Kids United et bien d’autres encore ! Des interprétations agrémentées par la suite, de chants et musiques de style flamenco et tsigane.

Mais comment se sont-ils retrouvés à jouer devant l’épicerie fine pour la Fête de la musique ? Yannick Brunelle raconte « Nathan joue de la batterie à l’école des musiques Claude Nougaro, depuis trois ans. C’est Philippe Brolèse, chef des Chœurs d’Avance, qui lui donne des cours. Pour ma part, cela fait deux ans que je leur demande de venir se produire devant ma boutique et ça n’a jamais pu se faire. Ça se goupillait mal. Cette année, on s’y est pris très tôt. On a fait notre demande début janvier. Et ils ont accepté, leur emploi du temps le leur permettait ». Une belle soirée en perspective !

Hasna Abourahim

Pratique:

Fête de la musique avec « Les Chœurs d’Avance », mercredi 21 juin de 20 h 30 à minuit, boutique « Au Relais du Terroir », 86 Grand’Rue, à Casteljaloux.

Possibilité de restauration sur place (plancha). La Grand’Rue sera fermée pour l’occasion. Renseignements au 05.53.88.13.67.