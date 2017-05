Ce week-end, l’association Arfolie, organise une grande fête africaine et solidaire à la salle des fêtes de Saint-Médard, sur la commune de Clermont-Dessous.

Tout les bénéfices de ce week-end (frais et charges artistiques et techniques déduits) seront reversés pour des projets culturels et solidaires en Afrique de l’Ouest.

Repas et concert

Samedi 27 mai : A 10h, Initiation au Djembé, tous niveaux.

A 14h, Stage de Danses Africaines, tous niveaux.

Dès 19h, Repas Poulet Mafé (ou Mafé végétarien) animé par Karamoko Sanogo et son “One Man Dingue Show”, Lucas Rizzotti (bien connu à Tonneins pour participer chaque année au Carnaval) et sa Kora, et peut-être d’autres surprises.

21h, Concert de la troupe Faso Denya avec de la musique traditionnelle du Burkina Faso.

Dimanche 28 mai : 10h, initiation aux danses africaines pour les enfants de 3 à 6 ans. A 11h, initiation aux danses africaines pour les jeunes de + 7 ans.

Renseignements et réservations: feteafricaine47@gmail.com ou 07.81.22.77.97.