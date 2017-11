Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Samedi, en début de soirée, les propriétaires d’une ferme de Monheurt ont été alertés par un passant, d’un incendie dans les dépendances de leur ferme (atelier et logement annexe).

Immédiatement alertés les sapeurs pompiers ont mobilisé plusieurs casernes pour combattre le feu et protéger le corps de ferme. Elus et voisins sont venus prêter main forte et apporter leur soutien dans ces difficiles circonstances. Vers minuit la situation semblait sous contrôle mais les pompiers ont mis en place une cellule de veille toute la nuit pour parer à toute éventualité de reprise. Les dégâts sont importants mais grâce à l’intervention des pompiers aucun blessé n’est à déplorer et la maison d’habitation a été préservée.