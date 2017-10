La municipalité de Portets, par son maire Didier Cazimajou, a mis à l’honneur dernièrement une famille portésienne. La « Médaille de la famille » a été remise à Alix de Pontac et son mari, parents de 10 enfants, six filles et quatre garçons, âgés de 4 à 18 ans.

Cette médaille honorifique peut être attribuée à partir de quatre enfants et distinguée par une médaille de bronze, mais à partir de huit enfants, c’est la médaille d’or qui est remise, le métal mérité par la famille de Pontac.

Didier Cazimajou a souligné « son courage, son abnégation et son engagement dans les valeurs familiales ».

Expliqué par M. de Pontac, on devine le quotidien de cette famille assez complexe, pourtant les nouveaux récipiendaires n’affichent aucun doute tant l’entraide est au point des plus grands jusqu’aux plus petits. L’aîné vient d’entamer des études supérieures, et par nécessité, tous les autres enfants sont regroupés dans le même établissement.

N. L.