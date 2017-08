L’idée de cette exposition est née lorsque des membres des Hurons ont eu l’heur de consulter des manuscrits rédigés à la plume détaillant les allers-retours des passeurs qui faisaient traverser la Garonne de Hure à Bourdelles. Cette découverte leur a donné l’envie d’en savoir plus sur le passé de leur village et de partager en image son histoire. Pour cette occasion ils préparent une exposition de photos sur l’histoire du village.

Le moyen qu’ils ont imaginé est d’aller à la rencontre des personnes qui pourraient avoir dans leur grenier ou sur les murs de leur salon des documents : cartes postales, photos, manuscrits, gravures anciennes… Deux photographes bénévoles ont proposé leurs services pour aider à la préparation de l’exposition. Une sélection est prévue car les Hurons exposeront seulement une centaine de documents pour cette première édition. Patrick Hugé, le président de l’Association précise qu’une autre raison incite les Hurons à cette action : « Nous avons eu envie de faire cette exposition parce que nous aimons notre village, et nous sommes sensibles à son histoire ».

Rendez-vous le 16 septembre

La journée du 16 septembre sera, comme le nom de la fête l’indique, entre nature et culture : deux randonnées, de 10 et 15 km seront proposées, ainsi qu’un jeu de piste sur l’histoire du village en interaction avec l’exposition, suivis d’une soirée nommée « Fringale musicale » : la restauration est assurée par les Hurons et les chansons françaises qui animeront la soirée seront offertes par « Les pieds dans l’herbe ».

La plupart des documents exposés le seront en intérieur, quelques-uns devraient être tirés en grand format pour être exposés sur la nouvelle place du village où aura lieu la soirée.

Si vous avez des documents anciens sur l’histoire de Hure et que vous souhaitez en faire profiter le public, vous pouvez contacter Les Hurons du Canal au 06.03.53.62.11

Véronique Tinel