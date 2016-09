Une équipe pour soutenir François Fillon en Lot-et-Garonne

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’équipe de soutien lot-et-garonnaise à François Fillon s’étoffe et renforce son action.

Elle faisait partie, dimanche dernier, des quelque 3.500 soutiens que l’ancien premier ministre, candidat aux primaires de la droite et du centre pour l’élection présidentielle, avait réunis à Sablé-sur-Sarthe, la ville où a commencé sa vie politique et dont il a été maire pendant plusieurs années. «Son discours a encore une fois touché au cœur son auditoire : sincérité, honnêteté, fidélité, courage et sagesse le disputent à la clairvoyance, à la compétence, à la rigueur, à la méthode et à l’expérience. Loin des postures et des futilités de la communication instantanée, il s’est montré à la hauteur des enjeux du redressement de la France qui perd chaque année depuis 30 ans, un peu plus de sa stature de grande puissance» déclarent-ils, dithyrambiques, dans un communiqué.

L’équipe lot-et-garonnaise, qui comprend notamment des Marmandais, sera présente au rassemblement de « les Républicains » ce dimanche 4 septembre prochain à l’hippodrome d’Agen-la-Garenne. Yves d’Amécourt, élu sud-girondin, porte-parole de François Fillon, présentera son programme pour redonner aux agriculteurs français goût à leur métier. Egalement au programme, l’organisation début octobre d’une conférence-débat avec Hervé Novelli sur les mesures de soutien aux artisans et aux commerçants, ainsi que des actions de diffusion sur le terrain et les réseaux sociaux.

