Saint-Maixant Une émission de France culture enregistrée à Malagar

Les enregistrements auront lieu dans le Chai du Rouge et seront ouverts au public. Diffusion sur France culture, la semaine suivante : lundi 12, mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 septembre à 15h.

Programme des enregistrements (Information sous réserve communiquée par France culture) :

Vendredi 9 septembre de 15h à 16h : “Mauriac tel qu’en lui-même” avec Philippe Baudorre et une chronique d’Éric Fottorino,

Vendredi 9 septembre de 17h à 18h : “Mauriac et les convulsions du monde” avec Philippe Dazet-Brun puis Michel Winock et une chronique d’Olivier Mony,

Samedi 10 septembre de 12h à 13h : “Grands thèmes Mauriaciens” avec Jacques Monférier, Caroline Casseville, Pier Luigi Pinelli et une chronique de Jean-Claude Guillebaud.

Samedi 10 septembre de 15h à 16h : « La visite de Malagar » avec Caroline Casseville puis Claude Froidmont.

Seules les trois premières émissions sont enregistrées en public dans le Chai du rouge.

Après la philosophie, l’histoire, les sciences, la littérature comme discipline du savoir a désormais son émission La Compagnie des auteurs, et c’est sur France culture. Chaque semaine, du lundi au jeudi, Matthieu Garrigou-Lagrange se penche sur un grand auteur du patrimoine littéraire mondial. Biographes, chercheurs, écrivains, traducteurs, éditeurs, autant de passeurs de savoirs et d’expériences pour raconter et analyser les oeuvres.