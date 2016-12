Les élèves et leurs formateurs ont rencontré les acteurs locaux du club, les joueurs du basket adapté et leur coach, les dirigeants du club de basket local, le Barie Castets basket-club, avec lesquels ils seront partenaires pour le grand tournoi régional de sport adapté le 11 mars qui devrait accueillir 300 sportifs et sportives de basket adapté. Jusqu’à cette date, les élèves vont se mobiliser autour de ce projet concret, avec des actions pour récolter des fonds, une approche pédagogique réelle pour ces élèves de terminale prêts à relever ce challenge.