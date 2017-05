La troupe du Théâtre des Salinières est de retour dans la salle Bonard. Samedi 13 mai, elle viendra interpréter une pièce de Laurent Ruquier, “Je préfère qu’on reste amis“.

Cette comédie parle d’amour et de celui en particulier que porte Claudine, fleuriste, pour son meilleur ami, Valentin. L’une va avouer ses sentiments à l’autre qui va prononcer la phrase qu’il ne fallait pas : “Je préfère qu’on reste amis”.

Incontestablement le succès théâtrale de 2014, cette pièce a été joué plus de 140 fois et a même eu droit à sa retransmission à la télévision devant plus de cinq millions de téléspectateurs. Samedi, ce sont Laura Luna et Alexis Plaire qui interpréteront les deux rôles de la pièce.

Tarif : 18€. Pré-vente assurée par l’office de tourisme de Sauveterre-de-Guyenne au 05.56.71.53.45 ainsi que sur le site du Théâtre des Salinières.