Après une première collecte en faveur de plusieurs associations locales, Le Petit Montmartre remet ça !

Samedi 13 mai, l’un des plus vieux bars de la cité millénaire accueille sur sa petite scène les groupes Los Tabascos et les Clébards et cette soirée sera sous le signe de la solidarité.

En effet, une collecte sera organisée tout au long de la soirée en faveur des Restos du cœur. Des aliments et des nécessaires de toilettes sont souhaités.

Le concert, en entrée libre, débutera aux alentours de 22h.