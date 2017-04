Amédée et Danielle les parents, Sandrine la fille et Lily, la petite fille, se sentent dépaysés depuis, que tous les matins, en ouvrant les volets de leur cuisine, ils découvrent dame Cigogne qui trône sur son nid. « Je me crois en vacances en Alsace » lâche avec le sourire Amédée le farceur. « De voir cette cigogne perchée sur l’ancien palmier tronçonné à 6 mètres de haut, pour moi c’est un plaisir ». Amédée s’est procuré l’oiseau dans une brocante, l’a remise en état, et la voilà qui constitue l’attraction du quartier, surtout en cette saison de migration des cigognes. Beaucoup croient qu’il s’agit d’une vraie. Le détail a été soigné, jusqu’au nid reconstitué par le maître des lieux

Déjà, ce couple de Tonneinquais possédait jadis une pie qui venait manger tous les jours sur la table de la cuisine avec eux. Et si la fenêtre de la cuisine était fermée elle frappait avec son bec à la vitre. « Nous l’avions adoptée, malgré qu’elle nous volait des morceaux de pain sur la table». La cigogne, elle est plus sage…