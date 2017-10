Thomas Polet travaillait au restaurant “Le Roy Karott”, avant que celui-ci ne soit victime d’un incendie en novembre 2015. Depuis, la superbe bâtisse de la rue de la République n’a toujours pas rouvert ses portes, mais l’échéance est annoncée…

Et même si Thomas espérait pouvoir de nouveau accueillir les clients, mais cette fois-ci en tant que gérant, dès le mois de juin, il a fallu s’y résoudre: les travaux n’ayant pas pu commencer, Le Roy Karott devrait être opérationnel au premier trimestre 2018, pas avant. Sauf qu’évidemment, Thomas ne reste pas les bras croisés, et qu’il prépare bien en amont cette réouverture tant attendue en centre-ville.

Crowdfunding

A l’intérieur, les travaux ont démarré, et Thomas pourra compter sur une partie de son ancienne équipe, prête, elle aussi, à relever le challenge.

En attendant, Thomas Polet a ouvert une cagnotte en ligne pour pouvoir acquérir une partie des équipements, «un four, les kilts et une chambre froide positive». C’est sur le site participatif Tudigo (ex-Bulb in town) que chacun peut donner (à partir de 10€), avec quelques jolies contreparties en retour (notamment, évidemment, des repas!). La cagnotte est ouverte pendant encore une trentaine de jours, alors, n’hésitez pas! A retrouver via ce lien.