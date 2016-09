Marmande Une branche mixte pour le Lions-Club

Le Lions-Club a longtemps été une «affaire» d’hommes. D’ailleurs, à Marmande, il se nomme le Club Doyen. Les femmes ont eu leur mot à dire, elles créeront leur propre entité, le Lions Club Pomme d’Amour présidé depuis peu par Anne Mahieu. Mais une troisième entité ou branche vient de voir le jour. Celle-ci est mixte, rassemble des femmes et des hommes sur un territoire élargi de Marmande à Tonneins. Son nom : Lions Club Marmande-Tonneins Roc de Garonne. Geneviève Saez, notaire à Tonneins, en est la première présidente : « Notre objectif est de compléter les actions des deux autres branches du Lions. Il y a tellement à faire sur le territoire en matière d’aide ». Et cette première opération s’est faite, samedi 17 septembre dernier, au profit d’une des toutes dernières associations nées à Marmande, « Solid’ent’elles », œuvrant auprès des femmes en situation difficile, isolées ou battues. Une séance de maquillage, manucure, massage était proposée au salon « Mille et un soins » cher à Hadda Bolzon, membre de ce Lions mixte et dont les bénéfices étaient reversés à « Solid’ent’Elles ». A noter aussi la participation bénévole de Carol Andrieux qui a vendu des crêpes à la farine de noisette au profit de l’association.