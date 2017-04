L’Association des Familles du Réolais prépare la bourse aux vêtements du printemps, qui se déroulera les 7, 8 et 9 avril prochains. Une date à retenir pour ceux et celles qui souhaitent renouveler le vestiaire à peu de frais.

L’arrivée du printemps est imminente et comme à chaque changement de saison, l’AFR (Association des Familles du Réolais) se met en marche. La bourse aux vêtements ? Depuis 40 ans, un événement important pour cette association dont la vocation est de rendre service à toutes les familles.

Une organisation minutieuse

Deux temps importants sont respectés par la vingtaine de bénévoles qui se relaient. D’abord, le dépôt des vêtements et accessoires du samedi 1er avril au lundi 3 avril de 10h à 18h dans les locaux de l’association, ouverts de 10h à 18h (6-8 Chemins des Grignons, derrière la clinique vétérinaire de Frimont à La Réole).

Le règlement prévoit 15 vêtements et deux sacs ou deux paires de chaussures par personne. Il s’agit bien entendu d’effets de saison, de printemps et été, propres, en bon état et pas trop démodés, pour tout âge, toutes tailles, femmes, hommes, adolescents, enfants et layette.

La vente aura lieu le weekend du vendredi 7 avril au dimanche 9 avril de 10h à 18h excepté le dimanche de 14h30 à 18h, dans les mêmes lieux. Comment s’y retrouver dans ce déballage ? Dès son arrivée, chaque pièce est évaluée, numérotée et enregistrée sur un document dont le double est remis au vendeur. L’association prend deux euros par dépôt pour les frais de gestion et garde 10% des ventes pour améliorer sa trésorerie. Recettes et invendus sont rendus sous une dizaine de jours.

Nicole Latrille