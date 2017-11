La Fédération des Conseils des Parents d’Élèves de Sauveterre-de-Guyenne organise sa bourse aux vêtements cette semaine. Il s’agit de la deuxième édition de cette manifestation permettant à quiconque de réaliser des affaires à petits prix.

Dépôt et vente

Le dépôt des vêtements se déroulera mercredi 15 novembre de 16h à 19h et jeudi 16 novembre de 16h à 18h30. Une liste peut comporter jusqu’à 20 articles à vendre et il sera établi deux listes dans le cas où une personne, en plus des vêtements, aurait des articles de puériculture, des chaussures, des jeux ou des jouets. À noter que le dépôt de liste est limité à une liste de vêtements et une liste de puériculture par famille.

Concernant la vente, elle aura lieu le vendredi 17 novembre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ainsi que le samedi 18 novembre de 9h à 14h sans interruption dans la salle des fêtes Saint-Romain de Sauveterre-de-Guyenne.

Renseignements et inscriptions sur le site www.fcpe-sauveterre.fr