Le mois d’octobre avait rimé avec lotos, celui de novembre avec la traditionnelle bourse aux vêtements. La dynamique association de parents d’élèves du regroupement pédagogique Bagas, Camiran, Loubens et Morizès (appelé Bacalomomes) a dévoilé son programme d’activités pour l’année scolaire 2017-2018. Samedi 11 et dimanche 12 novembre, la salle des fêtes de Camiran vivra au rythme de la bourse aux vêtements d’automne avec, comme toujours, un large choix en termes de vêtements, jouets et puériculture de très bonne qualité à petits prix. Et c’est ouvert à tous.

Le rendez-vous est donné de 10h à 18h samedi et de 10h à 16h30 dimanche et ce sans interruption. L’occasion de dénicher des bonnes affaires pour les enfants avant d’entrer en hiver. À noter qu’après la manifestation, les restitutions des non-vendus se dérouleront lundi 13 novembre de 18h30 à 19h30.

Renseignement auprès d’Isabelle au 06.88.54.26.48 ou par mail à bacalomomes@gmail.com.