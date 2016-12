Même si le challenge s’annonce relevé, les Roquefortois conservent une petite chance de goûter aux phases finales avec un programme à venir plutôt à leur avantage. Pour cela, ils devront réussir un sans faute à domicile lors des cinq réceptions (BEC, Léognan, Labouheyre, Gabarret et Castillon) tout en glanant deux succès en déplacement (Gradignan, Mimizan, Gujan et Biscarrosse). Le président Serge Berdet est cependant plutôt prudent au moment d’aborder cette cible et préfère parler d’avenir pour le club qui lui est cher.

‘Comment qualifieriez-vous la phase aller de votre équipe fanion ?

Elle a été très moyenne, c’est le moins que l’on puisse dire. On ne fait pas partie du haut de tableau et comme nous avons un effectif limité, il est difficile de lutter même si la phase retour peut être abordée avec un peu plus d’espoir. Nous pouvons toujours croire en un redressement mais jusque-là c’est très moyen.

Accrocher une place qualificative sera pour le moins compliqué ?

Oui, ce sera difficile c’est évident mais vous savez en sport, il peut y avoir de bonnes surprises même si le retard va être difficile à rattraper en effet. Nous sommes comme pas mal d’équipes, justes sur le plan quantitatif. Alors dès que nous avons quelques absents, notre niveau est assez vite plus le même. Le championnat est de plus en plus relevé et certaines équipes ont des moyens que nous n’avons pas. De plus, nous sommes en reconstruction au niveau de l’école de rugby et des équipes de jeunes et il va falloir attendre un peu pour que tout cela porte ses fruits.

“Il nous faut rebâtir”

Roquefort est donc pour l’heure a sa place en Honneur ?

A l’heure actuelle, tout à fait. Nous n’avons pour l’instant pas les armes pour viser plus haut et il faudra sûrement attendre quelques années pour envisager d’être de nouveau prétendant à une accession. Il nous faut rebâtir, revenir aux fondamentaux pour retrouver de l’ambition mais nous y travaillons. Il faut pouvoir garder les joueurs qui aujourd’hui partent tenter leur chance plus haut. C’est compliqué, et pas que pour nous. Considérons malgré tout que nous ne sommes pas les plus à plaindre et comme nous aimons notre club, nous allons faire en sorte de le porter le plus haut et le plus loin possible.”