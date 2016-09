Saint-Macaire Une application mobile pour trouver des musiciens

Pierre Provost de Saint-Macaire et Geoffroy Hermelin de Saint-Symphorien (du groupe de musique Adduna), membres de la French Tech de Bordeaux, ont créé une application mobile de rencontres entre musiciens, grâce à un système de géolocalisation.

Gratuite et sans pub

Depuis deux ans, l’idée germait dans la tête de ces deux musiciens-compositeurs de trouver un moyen facile pour mettre en relation des musiciens, en partant du principe des sites de rencontre (comme par exemple meetic), mais en créant plutôt une application simple pour trouver d’autres musiciens pour former un groupe, trouver un remplaçant, etc.

Tous deux s’étaient déjà confrontés à cette difficulté, comme ils l’expliquent: « nous n’avions comme seules solutions que les petites annonces dans les commerces, ou des plateformes non géolocalisées où les annonces se noient au milieu des autres ce qui multipliait des recherches inutiles, étant donné l’éloignement des musiciens ».

Grâce à Pierre Provost et Geoffroy Hermelin, la solution est maintenant trouvée avec l’application mobile Wikker (www.wikker.net) qu’ils ont lancé en juin dernier. Gratuite et sans pub, cette application permet de rechercher et de trouver un musicien selon ses compétences, son instrument et d’affiner son style, dans un rayon défini par l’utilisateur, de monter un groupe, de discuter et de rencontrer d’autres musiciens…

À ce jour, pour télécharger Wikker il suffit de se rendre sur Google Play pour Androïd.

Plus de 2.500 téléchargements ont été effectués en France, USA, Canada, Belgique et la version Apple sortira fin septembre et début octobre sur Apple Store.

Martine Brigot

Contact : 06.80.71.45.33 Mail : contact@wikker.net