Pour ceux qui sont lassés des réveillons du 31 décembre qui s’éternisent, des plaisanteries éculées du disc-jockey, de la bibise avec des inconnus, de la musique trop forte, du Crémant au prix du Champagne et des contrôles d’alcoolémie à la sortie, l’Auberge Saint-Jean-Baptiste, à Sauveterre, renoue avec la tradition et propose un repas festif et familial pour le 1er janvier à midi.

Un menu à 35€ avec du punch planteur pour commencer, de la soupe de poissons et crustacés, un buffet de fruits de mer à volonté et huîtres (ou médaillon de foie gras), du civet de cerf (ou entrecôte) et une omelette norvégienne (ou buffet de dessert, ou profiteroles). Réservations auprès de Myriam et Thierry au 05.56.61.47.81.