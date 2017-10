Même principe (depuis 1999), changement de nom: l’aide à la modernisation du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture en Val de Garonne devient “AAC’TION, redessinez votre point de vente”.

Le principe est le suivant: alléger le coût des investissements engagés par les commerçants, les artisans, prestataires de services, exploitants agricoles et communes (propriétaires de locaux commerciaux ou artisanaux) qui décident de moderniser ou de créer un point de vente.

Le bénéficiaire reçoit une subvention égale à 15% du montant de ses dépenses éligibles, montant compris entre 2.000 et 15.000€HT pour les artisans, commerçants et communes, ou entre 1.000 et 15.000€HT pour les exploitants agricoles. Des bonifications sont accordées pour les jeunes agriculteurs, ainsi que pour des travaux d’accessibilité et/ou environnementaux.

Val de Garonne Agglomération, à l’origine du système, dispose d’un fonds de 60.000€ pour le dispositif en 2017.

Vendredi, son président, Daniel Benquet, a signé une nouvelle convention avec les partenaires du projet, les Chambres consulaires: Chambre d’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers.