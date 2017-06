Avec un bureau renouvelé et hyper dynamique, le Conseil citoyen de Tonneins réactive les projets mis en sommeil quelque temps.

Parmi eux: le fonds de participation des habitants (FPH). Concrètrement, « on dispose de fonds pour aider les porteurs de projets » explique Ophélia Bailles, présidente.

2.000€ au total

Cette action s’inscrivant dans le cadre de la politique de la ville, l’unique condition pour bénéficier de ce FPH est « que le projet se déroule dans le quartier prioritaire et pour ce quartier là » précise-t-elle. Pour le reste, tout le monde peut participer, du quartier ou non. L’objectif est de rendre cette partie de Tonneins plus vivante « et provoquer un échange entre les gens, stimuler des rencontres intergénérationnelles par exemple ».

N’importe quel projet peut être proposé, le conseil citoyen étudiera chaque candidature selon plusieurs critères décrits dans une fiche de description de projet en cours d’élaboration.

Les membres de l’association promettent toutefois que la réponse sera rendue très rapidement. Au total, 2.000€ sont alloués au FPH, « chaque projet pourra obtenir, au maximum 500€ ». La somme sera déterminée lors de la commission d’attribution. Une fois l’action réalisée, son impact sur la population du quartier sera évalué afin de tirer un bilan précis de ce FPH.

Renseignements

Les porteurs de projets sont invités à se présenter à l’une des deux permanences organisées sur le sujet au local du conseil citoyen, au centre administratif (à côté de l’office de tourisme) les samedis 17 et 24 juin de 10h à 12h30.