Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La paroisse Saint-Vincent de Garonne et la communauté portugaise invitent la population à se joindre à la manifestation qui prend de l’ampleur et fait beaucoup parler d’elle en Marmandais, la cérémonie en hommage à Notre-Dame de Fatima. Il s’agit d’une belle procession célébrant les cérémonies centenaires des apparitions de Notre-Dame de Fatima et la procession qui réunit chaque année de plus en plus de monde.

Cette manifestation se déroulera donc en deux temps:

Samedi 13 mai à 21h, cérémonies des apparitions, pèlerinage à travers le village.

Dimanche 14 mai à 10h30, procession suivie d’une messe célébrée par Monseigneur Herbreteau, évêque d’Agen.