Un violent incendie s’est déclaré dans une grange sur une propriété située au lieu-dit “Le Bourg” sur la commune de Fauguerolles. A quelques encablures seulement de la RD 813. L’alerte a été rapidement donnée peu après 4 heures du matin. D’importants moyens venant des centres de Castelmoron-sur-Lot, le Mas d’Agenais, Tonneins et Marmande ont été déployés sur les lieux. Près de 50 soldats du feu ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. La grange a été entièrement ravagée par les flammes qui se sont également propagées à une maison attenante. Celle-ci a également été détruite. Les pompiers se sont attachés à limiter la propagation du feu sur l’environnement. Malgré leurs efforts, 40m2 ont été détruits autour de la grande et de la maison ravagée.

La maison inhabitée

La maison étant inoccupée, aucun blessé n’a été déploré. Les soldats du feu se sont également attachés à refroidir trois bouteilles de gaz présentes dans le bâtiment en proie aux flammes.

Près de six heures après l’alerte, les pompiers sont toujours à pied d’oeuvre pour venir à bout de ce brasier et écarter tous risques de reprise éventuelle. Les opérations de déblaiement ont également commencé, là encore avec un impératif de sécuriser ce qui n’est plus qu’un triste spectacle de désolation.

Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers est également présente pour déterminer les causes de l’incendie. Les gendarmes de la compagnie de Marmande ont aussi été appelés sur les lieux tout comme Maryline De Parscau, maire de Fauguerolles. Jointe ce matin, elle a confirmé “que la propriétaire domiciliée dans la commune avait été prévenue”.

Une surveillance du site va être maintenue durant quelques heures encore.

