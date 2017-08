Le nouveau festival des vins et de la ferme, organisé par la fédération des sociétés les 1er, 2 et 3 septembre à Langon, a pour but – entre autres – de mettre en avant les vignerons locaux et les appellations venues de toute la France.

La richesse du Sud-Gironde, c’est justement un vignoble riche de sa diversité et de sa notoriété. « L’appellation mondialement connue Sauternes et Barsac rassemblera pour l’occasion plus de 30 vignerons. L’AOC Graves et les Côtes de Bordeaux Saint-Macaire seront tout aussi nombreux et ont bien l’intention de séduire les quelque 15.000 visiteurs attendus durant le week-end » précisent les organisateurs.

Accords mets et vins

Et parce qu’un verre de vin est encore meilleur avec quelques bouchées, le festival a tout préparé pour faire durer le plaisir de ses invités. Frédéric Coiffé, Maitre Cuisinier de France et créateur de L’Atelier du goût à Bordeaux, tentera des accords mets et vins étonnants, notamment avec des fromages de chèvre. Ainsi, les spectateurs se baladeront au milieu des appellations venues de toute la France, remplissant leur verre au gré de leurs rencontres (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération), tout en se délectant de petites gourmandises. « Être présent sur cet événement est pour nous une évidence, témoigne Thomas Dejean, du Château Rabaud Promis (ODG Sauternes Barsac). Nous souhaitons montrer notre diversité et séduire le plus grand nombre. Le Sauternes c’est tant de variétés, d’arômes et d’équilibres différents. Il y a beaucoup à dire ! Et si les gens peuvent s’amuser gustativement avec nos produits, cela fera notre plus grand bonheur. »