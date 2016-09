La Réole Un traitement du moustique tigre prévu demain

Jeudi soir, de 20h30 à 22h30, une opération hors-du-commun sera réalisée dans les rues de La Réole avec une désinsectisation collective pour limiter la prolifération du moustique tigre détecté dans la cité millénaire. Depuis 2013, la Gironde est au niveau 1, ce qui veut dire que le moustique tigre est implanté et actif.

L’entreprise qui se charge de cette démoustication, l’Etablissement Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique, a été désigné et financé par le Département pour assurer la surveillance entomologique du moustique tigre en Gironde.

Des précautions avant l’opération

Durant l’opération de pulvérisation et pendant une heure après l’intervention, il est conseillé de fermer les fenêtres des habitations concernées (deux policiers municipaux s’assureront de cela), de ne pas se tenir à proximité des engins de traitement pendant la pulvérisation, d’éloigner les animaux, de ne pas laisser du linge à sécher dehors et de couvrir les piscines, les bacs à sable et les bassins d’ornement contenant des poissons.

De plus, il est recommandé de rincer à l’eau les mobiliers de jardin et jeux d’enfants avant de les réutiliser, de ne pas consommer les fruits et légumes du jardin dans les deux jours qui suivent le traitement et de les rincer à l’eau avant consommation.

L’intervention va se dérouler sur 6 hectares concernant 150m de périmètre à partir de la rue des écoles. L’intervention se fera par voie terrestre. Les produits utilisées sont autorisés par la réglementation et l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016.

En cas d’apparition de sensations anormales suite au traitement, l’EID Atlantique vous conseille de contacter votre médecin traitant ou le centre antipoison de Bordeaux au 05.56.96.40.80. Des gestes simples permettent aussi d’éviter la prolifération du moustique tigre.