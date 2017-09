Parce que son fils est atteint d’une maladie rare, Frédéric Debuschère a décidé de sensibiliser la population. Il a ainsi entamé un Tour de France à vélo, le 18 septembre dernier, est est arrivé à Marmande en fin d’après-midi, hier.

Ce courageux et souriant papa fait ainsi connaître la détresse de ces familles, et récolte des fonds pour l‘association Valentin A.P.A.C, qui peut aider à développer la recherche notamment.

Les restaurants McDonald’s sont partenaires de cette belle opération, c’est pourquoi une petite cérémonie d’accueil était organisée, toujours hier, au restaurant de Marmande: les Mac Do de Marmande, La Réole, Tonneins et Langon ont ainsi offert un joli chèque de 1.250€ à Frédéric, pour cette belle cause.

Ce papa cycliste terminera son Tour de France le 8 octobre, après avoir parcouru quelque 2.800km.