La compagnie « Le Cirque Le Roux » présente, ce vendredi 14 avril au théâtre Comœdia de Marmande, le spectacle «The elephant in the room».

Un spectacle inhabituel, une bombe d’esthétisme et de folie joyeuse. Une fusion unique entre le cirque, les films noirs hollywoodiens et le théâtre physique. Le Cirque Le Roux installe un salon fumoir monochrome dans un univers d’intrigues, où quatre personnages tentent de protéger un coupable secret…

L’histoire : automne 1937, lors du mariage de Miss Betty, trois hommes font irruption dans la pièce où celle-ci était venue s’isoler. S’enchaînent grandes glissades, rires, bagarres, danses dignes du music-hall américain. Un déferlement d’exploits et d’émotions, le tout arrosé de champagne. Mais il y a aussi une ambiance raffinée et feutrée qui éclaire avec humour les acrobaties parfaitement maîtrisées des circassiens, et sert un jeu d’acteur brillant tout en flegme et panache.

« The elephant in the room », vendredi 14 avril à 20h30, Comœdia Marmande. Tarifs: 20€ plein, 10€ réduit, 35€ duo, 45€ trio. Tarifs au guichet : 22€ plein et 10€ pour les moins de 18 ans. Réservations à l’Office de tourisme au 05.53.64.44.44 ou www.billetterie-mt.fr