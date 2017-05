Le centre d’animation de la Bartère accueillera samedi 13 mai, à 21 h, le comédien Jean-Paul Delvor pour son premier one man show. Il se fondera dans la peau de José Rouley, un metteur en scène truculent et mégalomane, qui fait passer des auditions pour son nouveau spectacle. Eh oui, son célèbre Pépito est en prison et il faut le remplacer. S’en suivra alors une pléiade de candidats qui va défiler. Alors, qui sera engagé ? Siboney, Mme Müller, Teddy Brewster, Bobby Sniphaine, Sarah Selfie, Jean-David Lynch, Thibault de la Montgolfière, Stanislas Navoor… Mystère.

Une chose est sûre, le metteur en scène n’aura qu’un mot à la bouche à chaque prestation de ce casting « C’est génial, j’adore » d’où le titre du spectacle. Jean-Paul Delvor donne vie à de nombreux personnages atypiques dans ce show d’une heure trente. Auteur et acteur, l’ancien Baladin de Monclar joue ce one man show depuis maintenant deux ans. Ce comédien de 46 ans s’est formé au court dramatique Marianne Valéry. En 1990, il rejoint la compagnie des Baladins d’Agenais. Pendant des années, le Tonneinquais s’est illustré notamment avec la troupe des « Z’années Zazous » et des « Années Twist » aux Folies Bergères à Paris. Son rôle de José Rouley est un petit clin d’œil au metteur en scène, comédien de théâtre né à Coulx et surtout fondateur de la troupe des Baladins, Roger Louret.

Jean-Paul Delvor mène sa barque professionnelle depuis quelques années au sein de la Compagnie Dalva qui compte déjà plusieurs spectacles à son actif. Un spectacle mis en scène par Thierry Harcourt et qui promet d’être hilarant !

« C’est génial, j’adore » de Jean-Paul Delvor. Tarif 12 €/personne. Gratuit jusqu’à 12 ans. Proposé et organisée par la commission culturelle municipale, l’Amicale Laïque et CFM Radio.

Hasna Abourahim