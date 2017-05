L’Espace Métiers Aquitaine va bientôt avoir un site relais dans La Réole. Le dispositif financé par la région s’est développé sur le territoire de l’ancienne Aquitaine, proposant une aide informative concernant plusieurs domaines autour de l’emploi.

Qu’est-ce que l’Espace Métiers Aquitaine ?

Déjà installé à Langon et à Cadillac, l’EMA se veut un lieu d’accueil et d’information auprès du tout public. “L’objectif, c’est d’avoir un espace pour les personnes qui veulent des informations sur des questions comme l’orientation, l’emploi, les formations et les découvertes d’emplois” explique Armelle Salles, chef de projet des Espaces Métiers Aquitaine à Aquitaine Cap Métiers.

Gratuit et anonyme, cet espace représente un premier niveau d’information mais ne remplacera pas le travail de Pôle Emploi Langon ou de la Mission Locale Sud Gironde. D’ailleurs, ce sont ces deux partenaires qui seront chargés d’animer et de porter cet espace. Des ateliers y seront organisés et une personne y sera présente.

Prêt pour la rentrée

Aucune date n’est pour le moment prévue quant à l’ouverture de ce site relais. “Il sera opérationnel en septembre même si nous espérons qu’il le sera avant” poursuit Armelle Salles. Une centaine de ressources papiers permettront d’informer les demandeurs. Ces derniers auront aussi accès à des outils et logiciels numériques via plusieurs ordinateurs.

L’installation de ce site relais va dans la continuité d’une volonté de la région en donnant l’égalité des chances dans l’accès aux ressources. En ex-Aquitaine, ce sont 34 espaces qui ont été créés depuis le lancement de l’opération.