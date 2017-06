Il y a mille et une façons de transformer un séchoir en habitation : il faut respecter les règles d’urbanisme et demander un permis de construire (puisque fatalement, on touche aux façades en perçant des fenêtres).

Francis Laborie, avec sa compagne Christel Grigoletto, habite depuis plus d’un an dans un séchoir réhabilité. Tous deux enfants du pays, les séchoirs, nombreux sur Castillon, sont leurs racines : ils ont su en garder l’esprit en gardant les bois visibles à l’intérieur, sablés avec finesse et gardant parfois même l’écorce encore brute.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Les volumes, que Francis avait en tête, ont été radicalement distribués : une grande pièce centrale en L regroupant cuisine, salon, séjour, encadrée par deux suites chambre et salle de bain. Les volumes de ces 110 m2 sont harmonieux et bien éclairés par une lumière traversante.

L’isolation est renforcée et correspond aux normes (voire plus) d’une climatisation réversible.

Volumes harmonieux

Un choix radical a été fait, le rez-de-chaussée reste dans l’esprit « séchoir » puisqu’il est maintenu en garage et stockages divers et tout le premier étage est consacré à la zone habitable.

Un charme supplémentaire a été créé : c’est une belle et grande terrasse qui accompagne la zone à vivre sur toute sa longueur.

Et un balcon gigantesque ouvre une vue imprenable sur le paysage.