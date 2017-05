LEGISLATIVES. 9e circonscription : Dominique Baude pour Europe Ecologie Les Verts

Dominique Baude est candidat aux élections législatives sur la 9e circonscription : il y portera les couleurs d’Europe Ecologie Les Verts, parti dont il est membre depuis sa création, en 2010. Il était préalablement adhérents des Verts depuis 1998 et EELV.

Titulaire d’une licence professionnelle en environnement spécialité Déchets et recyclage », il est actuellement conseiller municipal d’opposition à Salles.

Opposé à la professionnalisation de la politique et au cumul des mandats dans le temps, il a mené deux campagnes cantonales dans le Val de l’Eyre dont une partielle en 2009 (9,52%) et une en 2011 avec le plus gros score EELV de tous les cantons ruraux de Gironde (14,45%).

« Dans cette continuité progressive je souhaite atteindre 20 % »

Il dit vouloir être « le candidat d’une gauche écologiste, sociale et solidaire dans une France bienveillante pour tous, et une Europe pacifiée et ouverte sur le monde et agissant localement, notamment pour les circuits courts, avec une économie sociale et solidaire et l’agriculture maraîchère et paysanne ».

Patricia Persch, est sa suppléante. Elle habite Cudos, a 50 ans, est mariée avec un Allemand. Européenne convaincue, mère de quatre enfants, psychologue depuis 20 ans dans le secteur de la protection de l’enfance, elle exerce en activité libérale à Bazas.