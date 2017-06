Dominique Baude, candidat aux élections législatives sur la 9e circonscription de Gironde a rejoint les Verts en 1998 et Europe Ecologie Les Verts à la création en novembre 2010. Titulaire d’une licence professionnelle en environnement spécialité « déchets et recyclage », il est actuellement conseiller municipal d’opposition à Salles.

Opposé à la « professionnalisation de la politique et au cumul des mandats dans le temps », il a mené deux campagnes cantonales dans le Val de l’Eyre dont une partielle en 2009 (9,52 %) et une en 2011 avec le plus gros score EELV de tous les cantons ruraux de Gironde (14,45 %).

« Je suis le candidat d’une gauche écologiste, sociale et solidaire »

Dans ce contexte politique actuel et l’éclatement des partis traditionnels, il dit vouloir être « le candidat d’une gauche écologiste, sociale et solidaire dans une France bienveillante pour tous, et une Europe pacifiée et ouverte sur le monde et agissant localement, notamment pour les circuits courts, avec une économie sociale et solidaire et l’agriculture maraîchère et paysanne ».

Garder la circonscription à gauche

Dominique Baude explique de sens de sa démarche : « Je m’engage pour que la circonscription reste à gauche, sans dérive droitière. Avec Patricia Persch, ma suppléante, nous souhaitons une écologie qui ne soit pas une écologie de façade. Elle a été occultée pendant la campagne présidentielle, notamment lors du débat de second tour Le Pen/Macron. Je veux que l’écologie soit présente à l’Assemblée nationale pour défendre notre conception d’une société qui a besoin de respirer et de vivre mieux ».

L’élu municipal de Salles évoque ensuite les enjeux de la campagne. « Il y a tant d’attendus : la santé, le travail, la transition énergétique, la transformation de l’économie par l’écologie, le soutien aux viticulteurs qui passent en bio, les besoins de terres pour les paysans qui souhaitent s’installer. Il y a urgence à s’engager ! »

Il faut entériner l’arrêt total des pesticides, la fermeture de la centrale nucléaire du Blayais et la reconversion du Mégajoule du Barp

Dominique Baude détaille donc le projet porté par EELV, exemples locaux à l’appui : « Il faut libérer l’économie de la financiarisation et d’abord financer des projets écologiquement soutenables, stopper le consumérisme, entériner l’arrêt total des pesticides, la fermeture de la centrale nucléaire du Blayais et avec elle l’arrêt du nucléaire civil et militaire, et sur la commune du Barp, la reconversion du Mégajoule pour la recherche strictement civile, dynamiser une société respectueuse du vivant en stoppant les pesticides, les OGM et l’érosion de la biodiversité, la surexploitation des espèces, la surpêche, le respect de la condition animale, le développement des transports collectifs, d’une circulation douce et une ouverture plus large à l’éducation, à la culture, aux arts, à l’expression libre… »