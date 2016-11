Les Villeneuvois ont encore encaissé sept essais dimanche, à Bizanos cette fois. Les voilà donc seul en queue de classement avec quatre points de retard sur le neuvième avec des stats faméliques. Un essai marqué par match seulement et presque quatre encaissés en moyenne. Les Villeneuvois n’ont pas existé à Bizanos où ils ont encaissé leur quatrième défaite consécutive sans jamais donner l’impression de pouvoir inverser le cours des choses. La phase retour les verra se déplacer à cinq reprises pour seulement quatre réceptions, Larressore et Pont-long notamment, les deux premiers. La trêve va faire un bien fou mais le sort des Villeneuvois semble bel et bien scellé…

Rion et la qualif…

A l’inverse de leurs petits camarades de la maison d’en face, les Rionnais viennent d’enchaîner avec leur quatrième victoire d’affilée. En disposant de Nogaro dans le Gers, ils ont frappé un grand coup dans la course au maintien et s’offrent ainsi une trêve sans gamberge. Dans un match tendu et très serré, les Landais ont dû ferrailler ferme pour rafler la mise et laisser ainsi les Gersois dans le rétroviseur. Les voilà donc installés à la sixième place, celle qui cette saison donnera accès aux barrages des phases finales. Rappelons ici que cette situation était inespérée voici encore un mois, ce alors que les Rionnais occupaient la dernière place. Redressement spectaculaire qu’il convient de saluer bien bas.