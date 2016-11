La Région Nouvelle-Aquitaine est l’une des premières régions européennes en matière de cultures viticoles et arboricoles. A ce titre, elle est confrontée à une utilisation importante de pesticides. Pour ces raisons, les acteurs des vignobles de la région se mobilisent autour d’un plan visant à favoriser les innovations en matière de protection des cultures.

L’objectif du Plan de réduction des pesticides dans le vignoble bordelais, lancé en juillet 2016 à l’occasion du salon Tech & Bio, est de favoriser les synergies et les efforts pour réduire durablement et dans les meilleurs délais l’usage des pesticides en Nouvelle-Aquitaine.

Qui créera le pulvérisateur du futur ?

Dans le cadre de Vinitech-Sifel, les professionnels sont invités à manifester leur intérêt pour cette démarche. Cet appel vise à recenser et accompagner les projets permettant de diminuer l’utilisation des pesticides. En ligne de mire : l’élaboration d’un prototype de pulvérisateur adapté à la viticulture et à l’arboriculture et permettant de réduire au maximum les consommations et les déperditions de pesticides.

Les projets retenus doivent répondre à trois exigences : performance environnementale, protection des utilisateurs, performance économique.

La démarche est lancée ce mardi 29 novembre, les dossiers sont recevables jusqu’au 24 mars 2017.