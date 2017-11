Ambiance grave dans la grande salle de la mairie où le premier magistrat de Cadillac pénètre, ceint de son écharpe tricolore, et invite les enfants présents à prendre place autour de la table réservée aux élus.

Le conseil municipal jeunes (CMJ) s’apprête à siéger, sous le regard d’une foule composée de conseillers adultes et de familles. Seule différence : la jeunesse des participants. La semaine précédente, ils ont été élus par leurs camarades en bonne et due forme, avec passage dans l’isoloir, urne et comptage des votes.

Les 12 élus

Les voici, composant une équipe de 12 élus pour deux ans. Il est bon de les nommer pour appuyer leur mérite : Issus de Jean de la Fontaine, Ilona Barré et Donovan Cesbron (CE2), Lucie Dubille et Nathan Cloutet (CM1), Noémie Barrière et Nicolas Bettouche (CM2). Un collégien de J.-J. Lataste, Maxence Dumont (6e). Les collégiens d’Anatole France Mathis La-Goute (6e), Perrine Lacaze et Lucas Cloutet (5e). Ces deux derniers renouvellent leur mandat précédent de deux ans et reçoivent un diplôme de bonne conduite pour les en récompenser.

Cérémonies et voeux

Jocelyn Doré rappelle la réalisation du dernier CMJ : « Vous avez fait installer du mobilier extérieur au jardin public, tables, bancs, tables de pique-nique pour le confort de tous. Pour le mandat à venir, vous avez un projet de street-park à mener. Il vous faudra l’étudier, le chiffrer et le présenter au conseil municipal des adultes ».

En plus de leur présence régulière au CMJ, ils devront s’acquitter d’obligations telles leur présence aux cérémonies commémoratives et aux vœux.

Conscients de leurs responsabilités nouvelles, les jeunes édiles posent avec leurs aînés. Peut-être démarrent-ils une carrière politique, qui sait ?

Any Manuel