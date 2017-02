Aymeric Larribière, jeune pompier volontaire bazeillais, récidive en participant pour la deuxième année consécutive au rallye 4L trophy qui mènera les concurrents dans un périple de 6.000 kilomètres à travers le Maroc, du 5 au 20 février et dont le départ sera donné à La Rochelle via l’Espagne. Aymeric fera équipe avec son amie Mailys qui travaille actuellement au pair en Angleterre. Ce rallye joint l’utile à l’agréable puisqu’il sera distribué par les concurrents des fournitures scolaires aux écoliers marocains ainsi que des palmiers et dattiers à planter fournis par l’organisateur Maïenga qui pilote par ailleurs le Rallye des Gazelles. Les concurrents sont 144 issus de toute la France. Le budget nécessaire se monte à 7.000€ dont 3.000 offerts par différents sponsors locaux.

Une 4L renforcée

La fameuse 4L a été achetée pour cette épreuve. Il s’agit d’un modèle Renault 4 l GTL de 1982 achetée 2.200€. Elle a été modifiée avec un moteur de R5 qui fait passer la puissance initiale de 34 chevaux à 70 notamment grâce à l’adjonction d’un carburateur double corps. D’autre part la garde au sol a été augmentée, configuration marocaine oblige, en modifiant les barres de torsion, les spécialistes apprécieront. Toutes ces modifications sont admises par l’organisateur. Petit détail : pour le confort de l’équipage les sièges d’origine ont été remplacés par des sièges de Twingo. Pour le look les jantes d’origine ont fait place à des jantes d’Alpine Turbo. Première difficulté : bien suivre le road-book afin de faire une navigation correcte et d’effectuer l’itinéraire selon un horaire précis avec bien entendu des points de passage obligatoires prévus par l’organisateur. Autre difficulté, franchir les oueds et éviter pelles et plaques de désensablage ! Sur le plan de la préparation physique Aymeric est un sportif accompli qui pratique le volley, le football en salle et le demi-fond en athlétisme. Mailys pour sa part a fait le STAPS, donc pas de problème, c’est une sportive également. Notre équipage est prêt pour l’aventure, bonne chance à eux !